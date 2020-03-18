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В Сербії через коронавірус запровадили комендантську годину

В Сербії через коронавірус запровадили комендантську годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Уряд Сербії 17 березня запровадив поліцейську годину з 20 години вечора до 5-ї ранку через поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як заявив під час пресконференції президент країни Александар Вучич, у цей період на вулицях можуть перебувати лише поліцейські, військовослужбовці та працівники служби постачання. Збройні сили контролюватимуть кордони, лікарні й центри для біженців, яких наразі близько 7 тисяч.

Громадянам старше 65 років заборонено виходити з помешкань. Всі студенти упродовж наступних 24 годин мають залишити гуртожитки.

В Сербії наразі зафіксовано 72 хворих на COVID-19. До країни упродовж минулих двох діб прибуло 35 тисяч громадян із закордону, переважно з європейських країн, де найбільше поширений коронавірус. Президент Вучич заявив, що такі люди є основним джерелом захворювання. У контрольованій самоізоляції перебувають 8 тисяч громадян.

Влада запевняє, що запасів продовольчих товарів у країні вистачає. Водночас у магазинах немає засобів для гігієни, борошна, цукру й інших продуктів. В аптеках немає засобів для дезінфекції та захисних масок.

Надзвичайний стан у Сербії запровадили 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський й міжміський транспорт. Проте через загострення ситуації навколо поширення хвороби країною — вже 16 березня влада почала розмірковувати щодо того, чи ввести комендантську годину.

Найважча ситуація на Балканах — у Словенії, де зафіксовано 273 хворих.

Напередодні Чорногорія стала останньою країною в цьому регіоні та Європі загалом, де було виявлено перший випадок хвороби COVID-19.

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