В Сенате США представили законопроект о конфискации активов рф для помощи Украине: Шмыгаль отреагировал

В Конгресс США внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (the Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act), сообщили на сайте сенатора Шелдона Уайтхауса, пишет УНН.

Сенаторы Шелдон Уайтхаус и Линдси Грэм вместе с членами Палаты представителей Джо Уилсоном и Стивом Коэном представили двухпартийный двухпалатный закон об аресте активов для... восстановления Украины - сообщается на сайте сенатора Шелдона Уайтхауса.

Законопроект позволит Министерству юстиции США быстрее конфисковать ценные активы, принадлежащие российским олигархам, попавшим под санкции, с помощью существующих процедур административной конфискации, и переводить доходы от этих активов в Украину.

"путин и его приспешники-олигархи отмывают свои грязные деньги, покупая суперяхты, бесценные произведения искусства и другие ценные активы в странах с верховенством закона. Мы должны закрыть убежище богатств олигархов и наказать тех, кто поддерживает путина", - заявил сенатор Уайтхаус.

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Реакция Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал внесение законопроекта об аресте активов рф в пользу восстановления Украины.

Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы. Законопроект даст Министерству юстиции США необходимые инструменты для того, чтобы быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов. Доходы от этих активов будут передаваться Украине для нашей устойчивости и восстановления. Надеемся на скорейшее принятие этой инициативы - написал Шмыгаль в Telegram.

Он назвал это еще одним шагом к конфискации замороженных российских активов и указал, что идет работа над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в частности суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины.

Дополнение

В мае 2023 года США одобрили первую в истории передачу конфискованных российских активов для нужд Украины.