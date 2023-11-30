В Сенате США представили законопроект о конфискации активов рф для помощи Украине: Шмыгаль отреагировал
Киев • УНН
Двухпартийный законопроект, представленный в Конгрессе США, направлен на то, чтобы позволить Министерству юстиции быстро арестовывать активы российских олигархов, а доходы от них пойдут на помощь восстановлению Украины
В Конгресс США внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (the Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act), сообщили на сайте сенатора Шелдона Уайтхауса, пишет УНН.
Сенаторы Шелдон Уайтхаус и Линдси Грэм вместе с членами Палаты представителей Джо Уилсоном и Стивом Коэном представили двухпартийный двухпалатный закон об аресте активов для... восстановления Украины
Законопроект позволит Министерству юстиции США быстрее конфисковать ценные активы, принадлежащие российским олигархам, попавшим под санкции, с помощью существующих процедур административной конфискации, и переводить доходы от этих активов в Украину.
"путин и его приспешники-олигархи отмывают свои грязные деньги, покупая суперяхты, бесценные произведения искусства и другие ценные активы в странах с верховенством закона. Мы должны закрыть убежище богатств олигархов и наказать тех, кто поддерживает путина", - заявил сенатор Уайтхаус.
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Реакция Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал внесение законопроекта об аресте активов рф в пользу восстановления Украины.
Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы. Законопроект даст Министерству юстиции США необходимые инструменты для того, чтобы быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов. Доходы от этих активов будут передаваться Украине для нашей устойчивости и восстановления. Надеемся на скорейшее принятие этой инициативы
Он назвал это еще одним шагом к конфискации замороженных российских активов и указал, что идет работа над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в частности суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины.
Дополнение
В мае 2023 года США одобрили первую в истории передачу конфискованных российских активов для нужд Украины.
В Сенате США представили законопроект о конфискации активов рф для помощи Украине: Шмыгаль отреагировал
Двухпартийный законопроект, представленный в Конгрессе США, направлен на то, чтобы позволить Министерству юстиции быстро арестовывать активы российских олигархов, а доходы от них пойдут на помощь восстановлению Украины.
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