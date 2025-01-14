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В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

Киев  •  УНН

 • 2036 просмотра

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В Саратове вспыхнул один из старейших нефтеперерабатывающих заводов России после атаки беспилотников. Предприятие, входящее в «Роснефть», перерабатывает нефть марки Юралс и нефть с местных месторождений.

На одном из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий происходит крупный пожар. Инцидент зафиксирован после вероятной атаки дронов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В саратове горит нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "роснефть". Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Ссаратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть оренбургских месторождений, поступающую по железной дороге и водным транспортом.

Саратовский НПЗ занимал первое место среди нефтеперерабатывающих предприятий компании "роснефть" в интегральном рейтинге 2020 года.

Ранее были введены ограничения в аэропортах казани, калуги, саратова, тамбова, пензы, нижнекамска и ульяновска. рф якобы атаковали сотни беспилотников.

Напомним,

УНН передавал, что в нескольких населенных пунктах рф были слышны сирены, также говорилось о взрывах в альметьевске (татарстан) и о принятых мерах по эвакуации на российском предприятии по производству нефтепродуктов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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