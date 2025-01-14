В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»
Киев • УНН
В Саратове вспыхнул один из старейших нефтеперерабатывающих заводов России после атаки беспилотников. Предприятие, входящее в «Роснефть», перерабатывает нефть марки Юралс и нефть с местных месторождений.
На одном из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий происходит крупный пожар. Инцидент зафиксирован после вероятной атаки дронов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
В саратове горит нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "роснефть". Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Ссаратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть оренбургских месторождений, поступающую по железной дороге и водным транспортом.
Саратовский НПЗ занимал первое место среди нефтеперерабатывающих предприятий компании "роснефть" в интегральном рейтинге 2020 года.
Ранее были введены ограничения в аэропортах казани, калуги, саратова, тамбова, пензы, нижнекамска и ульяновска. рф якобы атаковали сотни беспилотников.
Напомним,
УНН передавал, что в нескольких населенных пунктах рф были слышны сирены, также говорилось о взрывах в альметьевске (татарстан) и о принятых мерах по эвакуации на российском предприятии по производству нефтепродуктов.