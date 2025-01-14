У cаратові масштбано горить НПЗ, який раніше посідав перше місце в компанії "роснефть"
Київ • УНН
У Саратові спалахнув один з найстаріших нафтопереробних заводів Росії після атаки безпілотників. Підприємство, що входить до "Роснефті", переробляє нафту марки Юралс та нафту з місцевих родовищ.
На одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств відбувається велика пожежа. Інцидент зафіксовано після ймовірної атаки дронів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
У саратові горить нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "роснефть".
Довідка
Саратовський НПЗ переробляє нафту марки Юралс і нафту Ссаратовського родовища, що надходить трубопроводом, а також нафту оренбурзьких родовищ, яка надходить залізницею і водним транспортом.
Саратовський НПЗ посідав перше місце серед нафтопереробних підприємств компанії "роснефть" в інтегральному рейтингу 2020 року.
Раніше було введено обмеження в аеропортах казані, калуги, саратова, тамбова, пензи, нижньокамська та ульяновська. рф нібито атакували сотні безпілотників.
Нагадаємо
УНН передавав, що у кількох населених пунктах рф було чути сирени, також ішлося про вибухи в альметьєвську (татарстан) та про вжиті заходи з евакуації на російському підприємстві з виробництва нафтопродуктів.