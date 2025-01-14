У татарстані лунає тривога, чути вибухи і стрілянину, повідомляють про пожежу на підприємстві
Київ • УНН
У татарстані повідомляють про вибухи та стрілянину в альметьєвську, проводиться евакуація на підприємстві "танеко". В саратові оголошено повітряну тривогу.
У кількох населених пунктах рф чути сирени, крім того, повідомляють про вибухи в альметьєвську, татарстан, і про вжиті заходи з евакуації на російському підприємстві з виробництва нафтопродуктів.
Пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Інформація про інцидент на АТ "танеко" (підприємство, що належить групі "татнефть").
Сирени тривоги лунають на підприємстві "Танеко" в Нижньокамську ... Зараз проводиться евакуація співробітників
За даними каналу Astra, про вибухи і стрілянину повідомляють жителі населеного пункту Альметьєвськ у Татарстані, - нібито місто атакують БПЛА.
За даними на ранок 14 січня, у Саратові повітряна тривога.
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