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У татарстані лунає тривога, чути вибухи і стрілянину, повідомляють про пожежу на підприємстві

Київ • УНН

 • 27362 перегляди

У татарстані повідомляють про вибухи та стрілянину в альметьєвську, проводиться евакуація на підприємстві "танеко". В саратові оголошено повітряну тривогу.

У кількох населених пунктах рф чути сирени, крім того, повідомляють про вибухи в альметьєвську, татарстан, і про вжиті заходи з евакуації на російському підприємстві з виробництва нафтопродуктів.

Пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Інформація про інцидент на АТ "танеко" (підприємство, що належить групі "татнефть").

Сирени тривоги лунають на підприємстві "Танеко" в Нижньокамську ... Зараз проводиться евакуація співробітників

- повідомляє TG-канал Shot.

За даними каналу Astra, про вибухи і стрілянину повідомляють жителі населеного пункту Альметьєвськ у Татарстані, - нібито місто атакують БПЛА.

За даними на ранок 14 січня, у Саратові повітряна тривога.

Нагадаємо

У російській казані після атаки безпілотників виникла пожежа на базі скраплених газів, що належить "Газпрому". Раніше повідомлялось, що уламки дрона впали на територію заводу "Оргсинтез", спричинивши вибух.

Над Україною збили 58 з 80 ворожих дронів14.01.25, 09:24 • 24407 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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