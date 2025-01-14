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У казані після атаки БПЛА горить база скраплених газів - росЗМІ

Київ • УНН

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У російській казані після атаки безпілотників виникла пожежа на базі скраплених газів, що належить "Газпрому". Раніше повідомлялось, що уламки дрона впали на територію заводу "Оргсинтез", спричинивши вибух.

Після сьогоднішньої атаки безпілотників у казані зайнялась пожежа на території бази, що належить "Газпрому". Про це пише Astra, передає УНН.

Astra геолоціювала пожежу, що виникла після атаки БПЛА в казані. Висока будівля належить підприємству "Казаньогрсинтез", проте на відео видно, що горіння відбувається за нею - там, де розташована база, що належить "Газпрому". На відео видно характерну трубу та лінію електропередач.

Об'єкт - газова заправка. Місцеві жителі пишуть у відгуках, що заправляли там газом автомобілі та балони побутового призначення.

Відстань між підприємствами - близько 2 км.

Раніше повідомлялось, що на території заводу "Оргсинтез" у казані зафіксовано падіння уламків дрона, що супроводжувалося вибухом. Місцеві жителі повідомили про проліт безпілотників над селом осинівка та задимлення в промисловій зоні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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