У казані після атаки БПЛА горить база скраплених газів - росЗМІ

Після сьогоднішньої атаки безпілотників у казані зайнялась пожежа на території бази, що належить "Газпрому". Про це пише Astra, передає УНН.

Astra геолоціювала пожежу, що виникла після атаки БПЛА в казані. Висока будівля належить підприємству "Казаньогрсинтез", проте на відео видно, що горіння відбувається за нею - там, де розташована база, що належить "Газпрому". На відео видно характерну трубу та лінію електропередач.

Об'єкт - газова заправка. Місцеві жителі пишуть у відгуках, що заправляли там газом автомобілі та балони побутового призначення.

Відстань між підприємствами - близько 2 км.

Раніше повідомлялось, що на території заводу "Оргсинтез" у казані зафіксовано падіння уламків дрона, що супроводжувалося вибухом. Місцеві жителі повідомили про проліт безпілотників над селом осинівка та задимлення в промисловій зоні.