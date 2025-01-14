В казани после атаки БПЛА горит база сжиженных газов - росСМИ

После сегодняшней атаки беспилотников в казани загорелся пожар на территории базы, принадлежащей "Газпрому". Об этом пишет Astra, передает УНН.

Astra геолоцировала пожар, возникший после атаки БПЛА в казани. Высокое здание принадлежит предприятию "Казаньогрсинтез", однако на видео видно, что горение происходит за ним - там, где расположена база, принадлежащая "Газпрому". На видео видно характерную трубу и линию электропередач.

Объект - газовая заправка. Местные жители пишут в отзывах, что заправляли там газом автомобили и баллоны бытового назначения.

Расстояние между предприятиями - около 2 км.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Оргсинтез" в казани зафиксировано падение обломков дрона, что сопровождалось взрывом. Местные жители сообщили о пролете беспилотников над селом Осиновка и задымление в промышленной зоне.