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Над Україною збили 58 з 80 ворожих дронів

Над Україною збили 58 з 80 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 24407 перегляди

Росія атакувала Україну 80 дронами з різних напрямків. Сили ППО знищили 58 ударних БПЛА та зафіксували втрату 21 дрона-імітатора, є пошкодження цивільної інфраструктури в кількох областях.

росія вночі атакувала Україну 80 безпілотниками, знищено 58 дронів в 11 областях та зафіксовано 21 безпілотник-імітатор, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 січня (із 18.30 13 січня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Збиті ворожі безпілотники, як вказано, завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА13.01.25, 11:59 • 27698 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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