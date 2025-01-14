Над Україною збили 58 з 80 ворожих дронів

росія вночі атакувала Україну 80 безпілотниками, знищено 58 дронів в 11 областях та зафіксовано 21 безпілотник-імітатор, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 січня (із 18.30 13 січня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)