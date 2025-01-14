Над Украиной сбили 58 из 80 вражеских дронов

россия ночью атаковала Украину 80 беспилотниками, уничтожено 58 дронов в 11 областях и зафиксировано 21 беспилотник-имитатор, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 января (с 18.30 13 января) противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58-ми ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. 21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий)