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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В татарстане раздается тревога, слышны взрывы и стрельба, сообщают о пожаре на предприятии

В татарстане раздается тревога, слышны взрывы и стрельба, сообщают о пожаре на предприятии

Киев  •  УНН

 • 7279 просмотра

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В татарстане сообщают о взрывах и стрельбе в альметьевске, проводится эвакуация на предприятии «танеко». В саратове объявлена воздушная тревога.

В нескольких населенных пунктах рф слышны сирены, кроме того, сообщают о взрывах в альметьевске (татарстан) и о принятых мерах по эвакуации на российском предприятии по производству нефтепродуктов.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Информация об инциденте на АО «танеко» (предприятие, принадлежащее группе «татнефть»).

Сирены тревоги раздаются на предприятии «Танеко» в Нижнекамске ... Сейчас проводится эвакуация сотрудников

- сообщает TG-канал Shot.

По данным канала Astra, о взрывах и стрельбе сообщают жители населенного пункта Альметьевск в Татарстане, - якобы город атакуют БПЛА.

По данным на утро 14 января, в Саратове воздушная тревога.

Напомним,

В российской Казани после атаки беспилотников возник пожар на базе сжиженных газов, принадлежащей «Газпрому». Ранее сообщалось, что обломки дрона упали на территорию завода «Оргсинтез», вызвав взрыв.

Над Украиной сбили 58 из 80 вражеских дронов14.01.25, 09:24 • 8375 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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