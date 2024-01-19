В Сальвадоре вышла из тюрьмы женщина, которая была осуждена за аборт

В Сальвадоре женщина была освобождена из тюрьмы через более чем семь лет после того, как ее осудили за потерю ребенка. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

28-летняя Лилиан была приговорена к 30 годам лишения свободы в 2015 году.

В 2015 году она родила девочку в государственной больнице, но у ребенка возникли осложнения, и через три дня она умерла.

Как отмечается, в Сальвадоре действуют одни из самых строгих в мире законов против абортов.

Прокуроры обвинили Лилиан в том, что она не позаботилась о плоде во время беременности, и ей выдвинули обвинения в халатности и убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Лилиан, у которой есть 10-летняя дочь, всегда отстаивала свою девственность и говорила, что никогда не собиралась прерывать беременность.

"От имени всех моих спутниц я прошу вас прекратить обвинять и преследовать других невинных женщин, таких как я", - сказала она на пресс-конференции. "Это была очень тяжелая травма, и я никому не желаю ее пережить".

Группы, которые поддерживали Лилиан во время ее испытаний, заявили, что она была освобождена в декабре, но эта информация стала известна только сейчас.

По их словам, решение судьи об увольнении Лилиан основывалось на том, что она находилась в уязвимом положении в больнице, когда потеряла ребенка.

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Дополнение

Полный запрет на аборты в Сальвадоре был введен в 1998 году. Он не предусматривает исключений в случаях изнасилования или когда беременность представляет угрозу для здоровья матери.

Тем, кто признан виновным в прерывании беременности, грозит от двух до восьми лет тюрьмы. Но во многих случаях обвинение заменяют на убийство при отягчающих обстоятельствах, что влечет за собой минимальный срок в 30 лет.

Считается, что десятки женщин были ошибочно помещены в тюрьму в Сальвадоре по подозрению в том, что они сделали аборт.