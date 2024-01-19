В Сальвадорі вийшла з в'язниці жінка, яка була засуджена за аборт

ukenru
29 березня, 17:57 • 104997 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 125245 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122644 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160891 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136693 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131554 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143858 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146023 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388787 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172466 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
58 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 22223 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 11626 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 19479 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 27696 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 26463 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237832 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388784 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443238 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451496 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 125238 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132112 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126216 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100368 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108995 перегляди
Актуальне
В Сальвадорі вийшла з в'язниці жінка, яка була засуджена за аборт

В Сальвадорі вийшла з в'язниці жінка, яка була засуджена за аборт

Київ • УНН

 • 31162 перегляди

Ліліан, жінка з Сальвадору, була звільнена з в'язниці після семи років ув'язнення за втрату дитини в 2015 році, що було розцінено як аборт, суворо заборонений в Сальвадорі.

В Сальвадорі жінку було звільнено з в'язниці через понад сім років після того, як її засудили за втрату дитини. Про це повідомляє BBC, пише УНН

Деталі 

28-річну Ліліан було засуджено до 30 років позбавлення волі у 2015 році.

У 2015 році вона народила дівчинку в державній лікарні, але у дитини виникли ускладнення, і через три дні вона померла.

Як зазначається, у Сальвадорі діють одні з найсуворіших у світі законів проти абортів. 

Прокурори звинуватили Ліліан у тому, що вона не потурбувалася про плід під час вагітності, і їй висунули звинувачення в недбалості та вбивстві за обтяжуючих обставин.

Ліліан, у якої є 10-річна дочка, завжди відстоювала свою невинність і говорила, що ніколи не збиралася переривати вагітність.

"Від імені всіх моїх супутниць я прошу вас припинити звинувачувати і переслідувати інших невинних жінок, таких як я", - сказала вона на прес-конференції. "Це була дуже важка травма, і я нікому не бажаю її пережити".

Групи, які підтримували Ліліан під час її випробувань, заявили, що вона була звільнена в грудні, але ця інформація стала відома тільки зараз.

За їхніми словами, рішення судді про звільнення Ліліан ґрунтувалося на тому, що вона перебувала в уразливому становищі в лікарні, коли втратила дитину.

Верховний суд Техасу скасував виняток щодо абортів13.12.23, 03:55 • 30552 перегляди

Доповнення

Повна заборона на аборти в Сальвадорі була запроваджена 1998 року. Вона не передбачає винятків у випадках зґвалтування або коли вагітність становить загрозу для здоров'я матері.

Тим, хто визнаний винним у перериванні вагітності, загрожує від двох до восьми років в'язниці. Але в багатьох випадках обвинувачення замінюють на вбивство за обтяжливих обставин, що тягне за собою мінімальний термін у 30 років.

Вважається, що десятки жінок були помилково поміщені до в'язниці в Сальвадорі за підозрою в тому, що вони зробили аборт.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77