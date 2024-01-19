В Сальвадорі вийшла з в'язниці жінка, яка була засуджена за аборт

В Сальвадорі жінку було звільнено з в'язниці через понад сім років після того, як її засудили за втрату дитини. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

28-річну Ліліан було засуджено до 30 років позбавлення волі у 2015 році.

У 2015 році вона народила дівчинку в державній лікарні, але у дитини виникли ускладнення, і через три дні вона померла.

Як зазначається, у Сальвадорі діють одні з найсуворіших у світі законів проти абортів.

Прокурори звинуватили Ліліан у тому, що вона не потурбувалася про плід під час вагітності, і їй висунули звинувачення в недбалості та вбивстві за обтяжуючих обставин.

Ліліан, у якої є 10-річна дочка, завжди відстоювала свою невинність і говорила, що ніколи не збиралася переривати вагітність.

"Від імені всіх моїх супутниць я прошу вас припинити звинувачувати і переслідувати інших невинних жінок, таких як я", - сказала вона на прес-конференції. "Це була дуже важка травма, і я нікому не бажаю її пережити".

Групи, які підтримували Ліліан під час її випробувань, заявили, що вона була звільнена в грудні, але ця інформація стала відома тільки зараз.

За їхніми словами, рішення судді про звільнення Ліліан ґрунтувалося на тому, що вона перебувала в уразливому становищі в лікарні, коли втратила дитину.

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Доповнення

Повна заборона на аборти в Сальвадорі була запроваджена 1998 року. Вона не передбачає винятків у випадках зґвалтування або коли вагітність становить загрозу для здоров'я матері.

Тим, хто визнаний винним у перериванні вагітності, загрожує від двох до восьми років в'язниці. Але в багатьох випадках обвинувачення замінюють на вбивство за обтяжливих обставин, що тягне за собою мінімальний термін у 30 років.

Вважається, що десятки жінок були помилково поміщені до в'язниці в Сальвадорі за підозрою в тому, що вони зробили аборт.