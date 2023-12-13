Верховный суд Техаса отменил исключение по абортам
Киев • УНН
Считается, что это дело стало первым случаем, когда женщина обратилась в суд за разрешением на аборт с тех пор, как Верховный суд США отменил решение "Роу против Уэйда" в прошлом году, предоставив отдельным штатам право контролировать доступ к абортам.
Верховный суд Техаса вынес решение против женщины, добивавшейся аборта из-за беременности с высоким риском, спустя несколько часов после того, как ее адвокаты заявили, что она покидает штат для проведения процедуры, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
31-летняя Кейт Кокс обратилась за абортом после того, как у ее плода было диагностировано смертельное заболевание - синдром Эдвардса, которое, по словам врачей, угрожало ее фертильности.
Суд низшей инстанции предоставил исключение, но в понедельник это постановление было отменено.
В своем семистраничном постановлении Верховный суд Техаса установил, что врач Кейт Кокс не доказал, что ее безопасность находилась под угрозой из-за "опасного для жизни физического состояния", как того требует закон.
Дополнение
Считается, что это дело стало первым случаем, когда женщина обратилась в суд за разрешением на аборт с тех пор, как Верховный суд США отменил решение "Роу против Уэйда" в прошлом году, предоставив отдельным штатам право контролировать доступ к абортам.
В Техасе действует один из самых строгих запретов на аборты в США.
Верховный суд Техаса отменил исключение по абортам
Считается, что это дело стало первым случаем, когда женщина обратилась в суд за разрешением на аборт с тех пор, как Верховный суд США отменил решение "Роу против Уэйда" в прошлом году, предоставив отдельным штатам право контролировать доступ к абортам.
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