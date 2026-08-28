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В Румынии заявили о затонувшем судне после пожара в Чёрном море, моряки сообщили о дроне

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Судно загорелось и затонуло в экономической зоне Румынии после сообщения об ударе дрона. Всех 12 моряков спасли, один ранен.

В Румынии заявили о затонувшем судне после пожара в Чёрном море, моряки сообщили о дроне

В Чёрном море, в исключительной экономической зоне Румынии, в четверг вечером загорелось коммерческое судно, экипаж из 12 моряков был спасён, один из моряков получил ранение. На инцидент отреагировали президент страны Никушор Дан и глава Минобороны Румынии Раду Мируцж, пишет УНН со ссылкой на News.ro и Digi24.

Детали

Мируцэ заявил, что загоревшееся в Чёрном море судно сообщило через систему оповещения об ударе дрона, после чего затонуло. 

В пятницу в эфире Adevărul Live Раду Мируцэ спросили, какой ещё информацией он располагает о судне, загоревшемся в Чёрном море, в исключительной экономической зоне Румынии.

"В шестнадцати морских милях, то есть за пределами территориальных вод Румынии, судно, находившееся в исключительной экономической зоне, сообщило через систему оповещения о попадании дрона. После этого береговая охрана направила два корабля для оказания помощи морякам, находившимся на борту пострадавшего судна. Я понимаю, что на этом судне было 11 или 12 моряков. Двое были спасены из воды судном, которое, согласно закону, в случае получения такого сообщения обязано изменить курс, если находится поблизости, и подойти, чтобы оказать первую помощь", – заявил он.

Он уточнил, что судно затонуло.

"Остальных спасли два судна береговой охраны. Они находились в воде, они прыгнули в воду. У одного, насколько я понимаю, что-то... такая информация поступила прошлой ночью, ранение руки. Судно, насколько я понимаю, затонуло. Те, кто находился на месте происшествия, Министерство обороны не принимало в этом участия, они проводят расследование, чтобы выяснить, при каких условиях и как произошла ситуация", – также сообщил Раду Мируцэ.

Представители Береговой охраны страны заявили, что в четверг вечером вмешались в ситуацию в Чёрном море, чтобы найти и спасти нескольких моряков после того, как на борту коммерческого судна, проходившего через исключительную экономическую зону Румынии, возник пожар.

"27.08.2026 около 19:00 пограничники береговой охраны получили сообщение от MRCC Констанца о том, что на борту коммерческого судна, находившегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфинтул-Георге, возник пожар", – сообщили румынские пограничники.

"После спасательной операции, к 21:00, все 12 человек, находившихся на борту торгового судна, были спасены. Десять из них спасли пограничники, один из которых получил ранение, а ещё двоих спас экипаж коммерческого судна", – сообщили в ведомстве.

Береговая охрана отметила, что поисково-спасательная операция проходила в сложных условиях, при волнах высотой примерно 2,5 метра.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно было поражено и затонуло.

"Судно было поражено и, по всей видимости, затонуло. (...) Будет проведено расследование, всё будет установлено, но не стоит заниматься спекуляциями", – пояснил Никушор Дан на пресс-конференции в четверг вечером.

Украина обратилась в IMO по поводу атак рф на гражданские суда в Чёрном море21.08.26, 14:44 • 4727 просмотров

Юлия Шрамко

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