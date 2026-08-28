У Румунії заявили про затонуле судно після пожежі в Чорному морі, моряки повідомляли про дрон

У Чорному морі, у виключній економічній зоні Румунії, у четвер увечері загорілося комерційне судно, екіпаж із 12 моряків було врятовано, один із моряків отримав поранення. На інцидент відреагували президент країни Нікушор Дан та очільник Міноборони Румунії Раду Міруце, пише УНН з посиланням на News.ro та Digi24.

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Міруце заявив, що корабель, який загорівся в Чорному морі, повідомив через систему оповіщення про удар дрона, а потім він затонув.

У п'ятницю в ефірі Adevărul Live Раду Міруцу запитали, яку ще інформацію він має про корабель, який загорівся в Чорному морі, у виключній економічній зоні Румунії.

"За шістнадцять морських миль, тобто за межами територіальних вод Румунії, корабель, що плавав у виключній економічній зоні, повідомило через систему оповіщення про влучення дрона. Після чого берегова охорона направила два кораблі для надання підтримки морякам, які перебували на борту потерпілого судна. Я розумію, що на цьому кораблі було 11 або 12 моряків. Двох було врятовано з води судном, яке, згідно із законом, у разі отримання такого сповіщення зобов’язане змінити курс, якщо воно знаходиться поблизу, та підійти, щоб надати першу допомогу", – заявив він.

Він уточнив, що судно затонуло.

"Інших врятували два судна берегової охорони. Вони були у воді, вони стрибнули у воду. Один, я так розумію, має щось... така інформація надходила минулої ночі, поранення руки. Судно, я так розумію, затонуло. Ті, хто був на місці події, Міністерство оборони не брало участі в цьому, вони проводять розслідування, щоб з'ясувати, за яких умов, як сталася ситуація", – також повідомив Раду Міруце.

Представники Берегової охорони країни оголосили, що у четвер увечері вони втрутилися у ситуацію в Чорному морі, щоб знайти та врятувати кількох моряків після того, як на борту комерційного судна, що проходило через виключну економічну зону Румунії, виникла пожежа.

"27.08.2026, близько 19:00, прикордонники берегової охорони отримали повідомлення від MRCC Констанца про те, що на борту комерційного судна, розташованого у виключній економічній зоні Румунії, приблизно за 20 морських миль на південний схід від Сфинтул Георге, виникла пожежа", – повідомили румунські прикордонники.

"Після рятувальної операції, до 21:00, усіх 12 осіб, які перебували на борту торговельного судна, було врятовано. З них десятьох людей врятували прикордонники, один з яких отримав поранення, а ще двох людей врятував екіпаж комерційного судна", – повідомили у відомстві.

Берегова охорона зазначила, що пошуково-рятувальна операція проходила у складних умовах, з хвилями заввишки приблизно 2,5 метра.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що судно було уражене і затонуло.

"Судно було уражене, і воно, схоже, затонуло. (...) Буде проведено розслідування, буде встановлено, але не варто займатися спекуляціями", – пояснив Нікушор Дан на пресконференції у четвер увечері.

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