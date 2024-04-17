В Румынии расследуют пролет трех дронов над авиабазой

Командование 57-й авиабазы Михаила Когелничану обратилось в военную прокуратуру по факту пролета трех неизвестных беспилотников над авиабазой, где строится крупнейшая база НАТО в Европе. Об этом сообщают в Воздушных силах Румынии, передает УНН.

Детали

В понедельник, 15 апреля, сотрудники службы безопасности 57-авиабазы имени Михаила Когелничану, расположенной недалеко от города Констанца, сообщили о пролете трех беспилотников в промежутке между 22:30 и 00:30.

Отмечается, что беспилотники имели небольшие размеры, скорее всего коммерческого типа, и работали на малых скоростях и на небольших высотах.

Согласно процедурам, были приняты все меры для поддержания безопасности в воздушном пространстве, о чем была оперативно проинформирована гражданская служба воздушного движения. Также неоднократно применялись средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационный и визуальный контакт с двумя последними системами был потерян около 00:30. Командование 57-й авиабазы Михаила Когелничану уведомило военную прокуратуру о применении мер, предусмотренных законом в таких ситуациях. Также на уровне воинской части назначена комиссия по расследованию происшествия - сообщили в воздушных силах.

Напомним,

В Румынии началась работа над созданием крупнейшей военной базы НАТО в Европе - проекта стоимостью 2,5 миллиарда евро, который охватывает 2800 гектаров и может вместить до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей с такими объектами, как взлетно-посадочные полосы, ангары, школы, магазины и госпиталь.