В Румынии назначили главу правительства после отставки премьер-министра
Киев • УНН
Илие Боложан назначил министра внутренних дел Кэтэлина Предою временным премьер-министром Румынии. Это произошло после отставки Марчела Чолаку с должности премьер-министра страны.
Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан назначил министра внутренних дел страны Кэтэлина Предою временным премьер-министром Румынии, пишет УНН со ссылкой на Digi24.ro.
Детали
Боложан во вторник утром подписал указ о назначении Предою и.о. премьер-министра "для выполнения его обязанностей до формирования нового правительства", сообщили в администрации президента.
Предою, как указано, будет обеспечивать руководство исполнительной властью страны как минимум в течение следующих двух недель. Решение о назначении временного премьер-министра Румынии было принято после того, как в понедельник Марчел Чолаку подал в отставку с должности премьер-министра страны.
Указ о назначении Кэтэлина Предою и.о. премьер-министра и об отставке Чолаку был опубликован в Официальном вестнике страны.
Премьер Румынии подаст в отставку после победы ультраправых - Bloomberg05.05.25, 15:59 • 5738 просмотров