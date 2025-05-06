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У Румунії призначили очільника уряду після відставки прем'єр-міністра

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Іліє Боложан призначив міністра внутрішніх справ Кетеліна Предою тимчасовим прем'єр-міністром Румунії. Це сталося після відставки Марчела Чолаку з посади прем'єр-міністра країни.

У Румунії призначили очільника уряду після відставки прем'єр-міністра
Кетелін Предою

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан призначив міністра внутрішніх справ країни Кетеліна Предою тимчасовим прем'єр-міністром Румунії, пише УНН з посиланням на Digi24.ro.

Деталі

Боложан у вівторок вранці підписав указ про призначення Предою в.о. прем'єр-міністра "для виконання його обов'язків до формування нового уряду", повідомили в адміністрації президента.

Предою, як вказано, забезпечуватиме керівництво виконавчою владою країни як мінімум протягом наступних двох тижнів. Рішення про призначення тимчасового прем'єр-міністра Румунії було ухвалено після того, як у понеділок Марчел Чолаку подав у відставку з посади прем'єр-міністра країни.

Указ про призначення Кетеліна Предою в.о. прем'єр-міністра та про відставку Чолаку було опубліковано в Офіційному віснику країни.

Прем'єр Румунії подасть у відставку після перемоги ультраправих - Bloomberg05.05.25, 15:59 • 5740 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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