В Румынии нашли обломки российского беспилотника

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника российского происхождения, их изъяли для проведения экспертизы, передает УНН со ссылкой на Минобороны Румынии.

Детали

Утром в пятницу, 4 октября, Пограничная полиция проинформировала Министерство национальной обороны Румынии о наличии фрагментов беспилотника в районе канала Лицов, примерно в одном километре от впадения в рукав Святого Георгия.

"Группа специалистов... в течение этого дня исследовала указанный периметр, откуда они подобрали фрагменты дрона российского происхождения для проведения экспертизы в соответствии с юридическими процедурами", - сказано в сообщении.

В Минобороны Румынии отметили, что исследуемая территория расположена на загородной территории, элементы инфраструктуры не затронуты.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти нападения, осуществленные российской федерацией против некоторых объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - сказано в сообщении.

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