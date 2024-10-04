У Румунії знайшли уламки російського безпілотника
Київ • УНН
Фрагменти дрона виявлено в районі каналу Ліцов, за кілометр від рукава Святого Георгія. Міноборони Румунії засудило атаки рф на цивільну інфраструктуру України і вилучило уламки для експертизи.
У Румунії виявили фрагменти безпілотника російського походження, їх вилучили для проведення експертизи, передає УНН із посиланням на Міноборони Румунії.
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Уранці в п'ятницю, 4 жовтня, Прикордонна поліція проінформувала Міністерство національної оборони Румунії про наявність фрагментів безпілотника в районі каналу Ліцов, приблизно за один кілометр від впадіння в рукав Святого Георгія.
«Група фахівців... протягом цього дня досліджувала зазначений периметр, звідки вони підібрали фрагменти дрона російського походження для проведення експертизи відповідно до юридичних процедур», - ідеться в повідомленні.
У Міноборони Румунії зазначили, що досліджувана територія розташована на заміській території, елементи інфраструктури не порушені.
«Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці напади, здійснені російською федерацією проти деяких об'єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права», - йдеться в повідомленні.
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