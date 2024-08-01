В Румынии в рамках поисковой операции на местах вероятного падения обломков беспилотников после российского «шахедного» удара по Украине, были обнаружены новые фрагменты БПЛА в районе Чаталкиой уезда Тулча. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что поиском занимались смешанные группы специалистов Минобороны и других профильных структур системы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности.

«Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, на данный момент обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеаталькьой уезда Тулча», - говорится в заявлении румынского министерства.

В ведомстве добавили, что были введены «стандартные операционные процедуры для таких ситуаций».

Румынская сторона отметила, что «все места, определенные как зоны события, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали».

Дополнение

Минобороны Румынии заявило, что в режиме реального времени информирует союзнические структуры о ситуации, вызванные данными атаками.

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