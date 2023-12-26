В российском ейске раздаются взрывы: вероятно, работает ПВО

В российском Ейске прозвучало несколько взрывов. Предварительно в городе сработала система ПВО. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Россияне жалуются на взрывы в Ейске и публикуют видео на котором видно, как над городом пролетают вероятные ракеты. Впоследствии раздается взрыв.

Дополнение

Ейск - город краснодарского края в рф. Там находится большой военный аэродром, который ранее уже становился целью ВСУ.

Напомним,

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

АТЕШ: результаты обстрела военных объектов в Крыму в ночь с 25 на 26 декабря