В российском ейске раздаются взрывы: вероятно, работает ПВО
В российском Ейске прогремели неизвестные. Местные публикуют видео, на котором слышны взрывы и вероятно видно работу ПВО.
В Минфин отчитались, как идет подготовка к переговорам о вступлении в ЕС
Министерство финансов Украины имплементировало 742 нормативно-правовых акта ЕС, что составляет около 46% от общего количества, в рамках подготовки к переговорам о вступлении в ЕС. Усилия включают гармонизацию таможенного, налогового и финансового законодательства со стандартами ЕС.
На фоне зимних праздников: в МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме от имени почтового сервиса
В Украине мошенники рассылают фейковые SMS о доставке посылок, чтобы похитить деньги и персональные данные, предупреждает Министерство внутренних дел. Гражданам рекомендуют проверять статус посылки непосредственно в почтовых службах.
Комитет парламента Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО
Комитет по иностранным делам Турции одобрил законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО.
В столице БЭБ разоблачила сеть подпольных казино
Во время рейдов киевской ГСБЭП была разоблачена подпольная игорная сеть, изъято оборудование и возбуждено уголовное дело.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: ВАКС оставил без изменений меру пресечения одному из судей
ВАКС оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 2,5 млн грн для судьи Апелляционного суда Киева, подозреваемого во взятке в размере 35 000 долларов США.
россияне уже более двух часов обстреливают Херсон: в городе слышны громкие взрывы
Российские войска уже более двух часов ведут обстрел Херсона из различного вооружения. Горожан просят не выходить на улицы.
россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения
россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область выпустив с десяток снарядов по Никопольщине. Обошлось без жертв и пострадавших.
Делегации со всего мира в этом году были в Одесской области: в обладминистрации назвали достижения
Всего в течение июня - декабря 2023 года в Одесской области было организовано более 50 международных мероприятий.
Дело Князева: ВАКС ограничил срок ознакомления по делу до 1 марта
ВАКС ограничил защиту по делу о взятке Всеволода Князева до 1 марта 2024 года; экс-главу суда поймали на взятке в $2,7 млн.