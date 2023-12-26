АТЕШ: результаты обстрела военных объектов в Крыму в ночь с 25 на 26 декабря
Крымские партизаны доложили результаты обстрелов военных объектов рф, в том числе уничтожение десантного корабля "Новочеркасск".
72-я бригада уже получила более полутысячи FPV-дронов и грузовики от Киевской области - глава ОВА
72-я бригада получила от Киевской области более 500 беспилотников FPV.
В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера в Луганской области, которое транслирует вражескую пропаганду
В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера с Луганской области, которое транслирует российские телеканалы.
Минреинтеграции: рассматривается идея запуска мобильных аптек на базе Укрпочты
Украина планирует ввести мобильные аптеки в селах и прифронтовых регионах через Укрпочту, чтобы улучшить доступ к лекарствам там, где повреждена инфраструктура.
Глава центрального банка Ирана поехал в москву, чтобы укрепить сотрудничество с рф
Председатель Центрального банка Ирана посетил Москву с целью усиления монетарного сотрудничества и укрепления торговли в рамках нового соглашения между Ираном и ЕАЭС.
Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии
Тайвань запретил экспорт высокотехнологичных товаров в россию и беларусь, чтобы предотвратить их военное использование, что соответствует западным санкциям.
Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой - Кипер о ежедневных обстрелах
Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой.
В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали в ходе полицейской спецоперации - полиция
Полиция задержала мужчину в Днепре после того, как он угрожал использовать гранату; его дети были безопасно эвакуированы, никто не пострадал. Было найдено еще четыре гранаты.
Остался только скелет, обгорело все: Игнат об уничтожении десантного корабля "новочеркасск"
В результате удара по десантному кораблю оккупантов "новочеркасск" в районе Феодосии уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения.
Украинский пограничник сбил три вражеских FPV-дрона, успев сделать уникальное видео их укрощения
Украинский пограничный комплекс "Бриз" сбил три российских беспилотника и записал уникальное видео перехвата вражеской "птички" в Запорожской области.