АТЕШ: результаты обстрела военных объектов в Крыму в ночь с 25 на 26 декабря

Партизанское движение доложило результаты обстрела военных объектов рф во временно оккупированном Крыму в ночь с 25 на 26 декабря. Об этом АТЕШ сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в Джанкое в половине второго ночи были прилеты в районе военного аэродрома.

В Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов. По состоянию на 8:00 26.12.23 военный объект продолжал гореть.

Агенты сообщают, что самым ярким событием стало уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" и беспилотников типа "Шахед" на его на его борту в Феодосии. Взрыв был такой силы, что окна в близлежащих домах были выбиты взрывной волной. Было зафиксировано возгорание возле морского порта.

Поздравляем всех крымчан с успешной демилитаризацией оккупационных войск. Мы рады, что российские военные объекты, о которых мы передавали информацию, были поражены, - говорится в сообщении.

Напомним

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"