Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"

После поражения российского БДК "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии министр обороны Великобритании отметил, что война в Украине "не зашла в тупик". Об этом со ссылкой на заявление британского чиновника, передает УНН.

Детали

За последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота. Доминирование россии в Черном море сейчас поставлено под сомнение, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море - заявил Шеппс.

Появилось фото уничтоженного ВСУ десантного корабля "Новочеркасск"

Он также подчеркнул, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются".

Дополнение

Украина в ночь на 26 декабря нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждения корабля в Феодосии.

Гуменюк заявляла, что большая детонация на "Новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.

Также она заявила, что масштабная детонация и пожар на десантном корабле может свидетельствовать о том, что другие корабли могли также страдать от последствий атаки.

Напомним,

Великобритания инициировала создание коалиции с целью усиления морских возможностей Украины, обеспечения безопасного гражданского судоходства и безопасного зернового коридора.

Члены коалиции предоставят корабли, оборудование и проведут учения для защиты морских путей и противодействия минным угрозам в Черном море.

Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии