Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"
Министр обороны Великобритании заявил, что война в Украине не зашла в тупик после того, как ВСУ нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск", подорвав силы россии на Черном море.
Умеров поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16
Министр обороны Украины поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16.
В минобороны рф заявили о наращивании производства вооружения
По словам министра обороны рф сергея шойгу, российские оборонные компании сейчас работают 24/7 над увеличением производства вооружений для террора в Украине.
Псевдоволонтеры продавали в Харьковской области автомобили, которые привозили из Европы под видом гуманитарки
Представители благотворительных фондов Полтавы и Умани под видом гуманитарной помощи ввозили в Украину автомобили из Европы, а затем продавали их в Харьковской области через интернет-площадки.
россияне атаковали Херсонщину: в Никольском по меньшей мере 26 "прилетов", двое погибших
Российские войска нанесли удар по Херсонской области, зафиксировано по меньшей мере 26 "прилётов" по Никольскому и обстрел Тягинки, что привело к гибели двух человек.
Российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов - Игнат
В ВС ВСУ заявляют, что российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов.
В Германии из-за наводнений опасаются прорыва дамбы из-за наводнения
Наводнения в Германии усиливают опасения прорыва дамб; аварийные службы укрепляют ослабленные дамбы мешками с песком на фоне непрекращающихся дождей. В Тюрингии из-за сильного наводнения произошли эвакуации.
В Польше оценили время ожидания грузовиков на границе напротив "Ягодина" в более чем месяц
Водители грузовиков на польско-украинской границе в Дорогуске вынуждены ждать более 30 дней из-за перебоев, вызванных протестами, а в 40-километровой очереди стоят 1 500 грузовиков.
Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку
Франция поставила в Украину второй лоцманский катер, что будет способствовать увеличению экспорта зерна через Черноморский коридор.
Поездом через Эстонию: Украина разработала новый маршрут доставки международной почты
Укрпочта начала доставлять почту с помощью железной дороги через Эстонию. Это поможет ускорить международную доставку посылок в Украину и снизит зависимость от блокады границы перевозчиками.