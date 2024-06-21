В российском ростове горит база мвд. Площадь пожара составляет 700 метров квадратных, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

О том, что в городе горит Северокавказская база хранения ресурсов снабжения мвд рф на Вятской улице, пишут местные каналы и СМИ.

Down Mash сообщает, что площадь пожара составляет 700 метров квадратных.

Других подробностей на время публикации нет.