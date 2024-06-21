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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3112 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У російському ростові масштабно горить база постачання мвс: що відомо

Київ • УНН

 • 19182 перегляди

На базі матеріально-технічного забезпечення міністерства внутрішніх справ в ростові, росія, сталася пожежа на площі 700 квадратних метрів.

У російському ростові масштабно горить база постачання мвс: що відомо

У російському ростові горить база мвс. Площа пожежі складає 700 метрів квадратних, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

Про те, що у місті горить Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС на В'ятській вулиці, пишуть місцеві канали та ЗМІ.

Don Mash повідомляє, що площа пожежі складає 700 метрів квадратних.

Інших подробиць на час публікації немає.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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