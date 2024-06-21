У російському ростові масштабно горить база постачання мвс: що відомо
Київ • УНН
На базі матеріально-технічного забезпечення міністерства внутрішніх справ в ростові, росія, сталася пожежа на площі 700 квадратних метрів.
У російському ростові горить база мвс. Площа пожежі складає 700 метрів квадратних, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
Про те, що у місті горить Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС на В'ятській вулиці, пишуть місцеві канали та ЗМІ.
Don Mash повідомляє, що площа пожежі складає 700 метрів квадратних.
Інших подробиць на час публікації немає.