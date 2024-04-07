В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод

В российском городе орск после повторного прорыва плотины на реке урал приостановили работу нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Об этом говорится в заявлении предприятия в Telegram, пишет УНН.

В связи с аномальным наводнением, во избежание экологических рисков и с целью соблюдения техники безопасности, связанной прежде всего с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена, - говорится в сообщении.

Детали

На заводе также добавили, что весь административный, ремонтный и технологический персонал, а также работники подрядных организаций продолжают работать в штатном режиме.

Напомним

Прорыв дамбы в российском городе орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.

