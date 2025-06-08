В российском новомосковске прогремели взрывы: вероятно, атакован химкомбинат "Азот" - сеть

По меньшей мере пять взрывов прогремели в Новомосковске тульской области (российская федерация) в ночь на воскресенье, 8 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что жители слышали от пяти до восьми взрывов. Местные телеграм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот".

Также указывается, что после атаки на территории комбината вспыхнул пожар.

Справочно

Согласно информации на сайте предприятия, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол.

Напомним

24 мая НАК "Азот" в Новомосковске тульской области рф уже был атакован БпЛА. Тогда беспилотники попали по предприятию, в результате чего вспыхнул трубопровод низкого давления с природным газом в цехе 4.

Были повреждены также 2 цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой. Из одной из них азотная кислота вытекла на землю. Завод в день атаки полностью прекратил свою работу.

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