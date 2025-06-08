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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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В російському новомосковську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано хімкомбінат "Азот" - мережа

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

У ніч на 8 червня в новомосковську тульської області пролунали вибухи. За попередніми даними, один з безпілотників влучив у хімкомбінат "Азот", спричинивши пожежу.

В російському новомосковську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано хімкомбінат "Азот" - мережа

Щонайменше п'ять вибухів пролунали в новомосковську тульської області (російська федерація) в ніч на неділю, 8 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що жителі чули від п'яти до восьми вибухів. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив у хімкомбінат "Азот".

Також вказується, що після атаки на території комбінату спалахнула пожежа.

Довідково

Згідно з інформацією на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої ​​чистоти азотна кислота, аргон, метанол.

Нагадаємо

24 травня НАК "Азот" у новомосковську тульської області рф вже був атакований БпЛА. Тоді безпілотники потрапили по підприємству, внаслідок чого спалахнув трубопровід низького тиску з природним газом у цеху 4.

Було пошкоджено також 2 цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою. З однієї з них азотна кислота витекла на землю. Завод у день атаки повністю припинив свою роботу.

Під москвою палає склад із паливом: пролунали вибухи, площа пожежі зросла до 20 тис. квадратів07.06.25, 20:18 • 10078 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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