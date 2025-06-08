В російському новомосковську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано хімкомбінат "Азот" - мережа
Київ • УНН
У ніч на 8 червня в новомосковську тульської області пролунали вибухи. За попередніми даними, один з безпілотників влучив у хімкомбінат "Азот", спричинивши пожежу.
Щонайменше п'ять вибухів пролунали в новомосковську тульської області (російська федерація) в ніч на неділю, 8 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що жителі чули від п'яти до восьми вибухів. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив у хімкомбінат "Азот".
Також вказується, що після атаки на території комбінату спалахнула пожежа.
Довідково
Згідно з інформацією на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.
Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої чистоти азотна кислота, аргон, метанол.
Нагадаємо
24 травня НАК "Азот" у новомосковську тульської області рф вже був атакований БпЛА. Тоді безпілотники потрапили по підприємству, внаслідок чого спалахнув трубопровід низького тиску з природним газом у цеху 4.
Було пошкоджено також 2 цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою. З однієї з них азотна кислота витекла на землю. Завод у день атаки повністю припинив свою роботу.
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