В российском Гуково после атаки дронов горит нефтебаза – ASTRA

В городе Гуково Ростовской области РФ после ночной атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе. К такому выводу пришел OSINT-аналитик ASTRA после анализа видеозаписей с места происшествия, пишет УНН.

Детали

По данным ASTRA, пожар произошел на нефтебазе на улице Карла Маркса. Видео возгорания опубликовал мониторинговый канал Supernova+, а геолокация подтвердила расположение объекта.

Утром губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также, по его словам, произошли два пожара на коммерческих объектах и был поврежден тепловоз.

Нефтебаза имеет железнодорожную инфраструктуру

Как отмечает ASTRA, в открытых источниках отсутствуют официальные данные о мощности нефтебазы. В то же время спутниковые снимки Google за 2024 год свидетельствуют, что на территории объекта расположены восемь резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Кроме того, к нефтебазе подведены железнодорожные пути, которые могут использоваться для транспортировки горючего. Официально информацию о поражении именно нефтебазы российские власти не подтверждали.

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