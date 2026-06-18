Вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар на складе после сообщений о пролете дрона

В белгородской области рф вблизи шебекино возник масштабный пожар на территории промышленной зоны. По данным OSINT-аналитика ASTRA, вероятно, загорелся склад с легковоспламеняющимися или горючими материалами, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, вечером 17 июня местный мониторинговый канал "Шепот шебекино" опубликовал фото и видео очевидцев с места возгорания. Перед этим жители сообщали о пролете украинского беспилотника в районе пожара.

На основе анализа обнародованных материалов ASTRA установила, что пожар произошел на участке промзоны между селами ржевка и вознесеновка, примерно в 7,5 километрах от шебекино.

По оценке аналитика, характер возгорания свидетельствует о том, что горело складское помещение с легковоспламеняющимися материалами. Также не исключается, что объект мог использоваться для хранения товаров военного назначения, что является распространенной практикой в прифронтовых районах. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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