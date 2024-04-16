В российской тюменской области из-за паводка эвакуируют всех жителей города ишим

Власти тюменской области россии призвали жителей города ишим срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

В городе ишим тюменского региона россии, который расположен на берегу одноименной реки, живет около 67 тысяч человек. Сообщение о срочной эвакуации жители получили утром.

"Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место - к родственникам или в пункты временного размещения", - такой призыв к жителям распространили власти региона.

Эвакуация также проводится в соседних населенных пунктах казанского района.

Продолжает расти и уровень реки тобол около города курган. По данным властей, он достиг 742 сантиметров, при том, что "неблагоприятные явления" в городе наступают при уровне воды в 700 см, а опасные — при 850 см.

По данным местного МЧС, в области из-за паводка подтоплены около 1 тыс. домов.

Напомним

Из-за переполнения частного водохранилища на границе с Казахстаном российский город орск вновь оказался под угрозой наводнения, - жителей призывают эвакуироваться в пункты временного размещения.

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