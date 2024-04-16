Из-за перелива на границе с Казахстаном росийский орск может снова затопить

Администрация российского орска утверждает, что на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу и, якобы, орск в оренбургской области рф может снова затопить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Telegram мэрии города.

На частном водохранилище на границе Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай – говорится в сообщении.

Также уточняется про эвакуацию, и то, что жителей примут пункты временного размещения, - перевозка туда будет осуществляться муниципальными автобусами.

Напомним

Прорыв дамбы в российском городе Орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.

Сын мэра затопленного российского города Орск купил роскошную квартиру в Дубае стоимостью 353 600 долларов за месяц до прорыва дамбы.