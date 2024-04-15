Сын мэра затопленного орска приобрел в ОАЭ квартиру, площадью почти 100 квадратных метров - расследование команды Навального

За месяц до прорыва дамбы в российском Орске, сын мэра города приобрел элитное жилье в Дубае. Как утверждают соратники Алексея Навального, недвижимость семьи мэра затопленного российского города стоит около 353,6 тысяч долларов (33 миллионов рублей), передает УНН.

Детали

Сын мэра города Орск, одного из самых пострадавших во время продолжающегося наводнения в оренбургской области рф, владеет квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость жилья, площадью 91 кв. метр в элитном жилом комплексе Binghatti Nova в Дубае, оценивается в 353,6 тысяч долларов, - об этом говорится в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

Эту квартиру сын мэра Орска Николай Козупица, как утверждают расследователи, приобрел в марте 2024 года. Ранее он с семьей проживал на вилле в Саудовской Аравии, получив там вид на жительство.

"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

Информацию о жизни в Дубае члены семьи мэра Орска открыто публикуют в социальных сетях.

Доходы объясняют следующим образом: "Во время недолгого перерыва в своей чиновничьей карьере Василий Козупица возглавлял частное охранное предприятие, которое он записал на своего сына Николая. И совладельцем орского частного предприятия он считался до прошлого года. Классическая схема. Десятилетиями сидящий во власти чиновник допускает катастрофу, рассказывает о том, как здорово идти умирать на войну, а собственного сына отправил подальше от мобилизации в солнечный Дубай".

Напомним,

Наводнение в оренбургской области началось с орска, где пятого апреля прорвало дамбу, - из города эвакуировали 1164 человека. Также местные жители уже выходили на протест из-за бездействия властей и просили помощи у главы кремля.

Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters