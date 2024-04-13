Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters

Российская нефть и продукты попали в морскую ловушку на четырех танкерах после того, как Соединенные Штаты применили к судам новые санкции, связанные с Ираном. Об этом свидетельствуют данные LSEG обнародованные в пятницу 12 апреля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Это событие показывает, как москва и тегеран усилили сотрудничество ченрез усиление западных санкций и как Запад пытается распутать сложную сеть фирм, чтобы уменьшить лазейки и доходы для обеих стран-агрессоров.

В Reuters отмечают, что 4 апреля Соединенные Штаты ввели новые связанные с Ираном санкции против судоходной компании Oceanlink Maritime DMCC и ее судов, ссылаясь на ее непосредственное участие в перевозке товаров иранской армии.

Министерство финансов заявило, что Соединенные Штаты используют финансовые санкции, чтобы изолировать Иран и нарушить его способность финансировать свои прокси-группы и поддерживать войну России в Украине.

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В список судов, попавших под санкции, входят три топливных танкера, которые грузили нефтепродукты в феврале-марте, и танкер сырой нефти, который грузил российскую нефть в начале апреля.

Очень крупный нефтяной перевозчик (VLCC) Anthea в конце марта загрузил около 200 000 метрических тонн российской сырой нефти марки Urals у Лаконского залива близ Греции на два судна, и сейчас это судно стоит на якоре в Суэцком канале с нефтью на борту. На это указывают данные LSEG. По уточнению LSEG, судно стоит на якоре в Суэцком канале с начала апреля.

Согласно данным LSEG, другое судно, находящееся под санкциями, Elsa, взяло на борт мазут в марте через пересадку вблизи греческого порта Каламата. Согласно данным, мазут, около 100 000 метрических тонн, транспортировали в Каламату из российских портов Санкт-Петербурга и Усть-Луги в марте.

Клэр Юнгман, руководитель штаба американской правозащитной группы "Объединенные против ядерного Ирана", которая отслеживает связанное с Ираном танкерное движение с помощью спутниковых данных, подтвердила движение обоих судов, добавив, что с 2021 года "Эльза" перевезла более 9 миллионов баррелей иранской сырой нефти или мазута в ОАЭ, Сингапур и Китай. По данным LSEG, Эльза стоит на якоре у Сингапура с начала апреля.

Другое судно Hebe было загружено 100 тыс. тонн мазута в российских балтийских портах Санкт-Петербург и Усть-Луга. Танкер направляется в сторону Суэцкого канала, но конечный пункт назначения пока неизвестен.

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По данным LSEG, судно Baxter, загруженное нефтью в черноморском порту Новороссийск, направлялось в Индию. Согласно данным судоходства, танкер дрейфовал в Аравийском море с 5 апреля.

Недавние действия против кораблей, привязанных к военному вниманию Ирана, стали серьезным изменением: некоторые из этих кораблей, которые ранее были вовлечены в уклонение от санкций в отношении Ирана, начали иметь дело с Россией. - сказал Юнгман.

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Эти корабли сталкиваются с серьезными препятствиями из-за вторичных санкций. Порты по всему миру, вероятно, откажут им во входе, чтобы избежать последствий нарушения этих санкций... - добавил Юнгман.

Российские поставщики нефти вряд ли будут использовать эти суда или любые суда, предоставленные судоходной компанией, под санкции, которые сейчас потенциально могут усилить и без того небольшой тоннаж, вовлеченный в торговлю российской нефтью, сообщил источник на российском нефтяном рынке.

Reuters пытались связаться с Oceanlink Maritime DMCC для получения комментария по этому поводу, однако безрезультатно.