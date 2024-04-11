"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

Масштабные наводнения в ряде областей Казахстана привели к эвакуации почти 98 тысяч жителей, треть из них - дети. Власти страны называют паводки "крупнейшим бедствием за последние 80 лет". Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В Казахстане пытаются сдержать масштабные паводки, которые власти называют "самым большим бедствием за последние 80 лет". Для перенаправления потоков талых вод в одних районах взрывают искусственные плотины, построенные местными жителями для сельхознужд, в других - возводят насыпи, укрепляя их мешками с песком.

В работах по защите от подтопления и ликвидации последствий природной катастрофы задействованы десятки тысяч специалистов, а также военные.

Режим чрезвычайного положения, действует в 10 из 17 областей страны. Эвакуированы почти 98 тысяч жителей. Треть из них - дети, сообщают власти.

По данным местных СМИ, несмотря на снижение уровня воды в наиболее пострадавшем городе Кульсары, что на западе Казахстана, под водой находятся более 3000 домов.

Напомним

Прорыв дамбы в российском городе Орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.