Прорыв дамбы в рф: тысячи людей эвакуируют из затопленных зон

В рф прорвало дамбу, затопив около 4 тысяч домов и эвакуируя 10 тысяч жителей. Спасательные и муниципальные службы работают над укреплением плотины и эвакуацией. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В городе российском Орске, расположенном в оренбургской области, прорвало дамбу, что повлекло значительное затопление территории.

По информации, около четырех тысяч домов и десять тысяч жителей оказались в зоне опасности.

Спасательные службы вместе с муниципальными органами города начали работы по укреплению плотины и устранению порыва. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) организует эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления.

Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля