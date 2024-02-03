В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом
Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.
Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием
Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.
В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии
Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.
Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire
США одобрили продажу 386 ракет "Хеллфайр" и военного оборудования на сумму 150 миллионов долларов Нидерландам для усиления безопасности союзника по НАТО.
В ДР Конго обстреляли вертолет ООН
Двое миротворцев ООН были серьезно ранены, когда их вертолет был обстрелян вблизи Гомы на востоке ДР Конго.
В Киевской области появится новый индустриальный парк
В селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области будет построен новый индустриальный парк, который создаст около 650 рабочих мест в металлургической, машиностроительной, пищевой и других перерабатывающих отраслях с общим объемом инвестиций 735 млн. грн. в течение трех лет.
Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС
Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.
Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции
Президент Турции Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка Фатиха Карахана, который ранее занимал должность заместителя председателя, вместо подавшего в отставку Хафиза Хайе Эркана.
До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов
По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, до марта ЕС поставит Украине 52% из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.