В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Новооскольском городском округе Белгородской области. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор РФ Вячеслав Гладков, передает УНН.

Детали

В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет написал губернатор

Глава российского региона добавил, что в результате падения обломков беспилотника в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль "Камаз".

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