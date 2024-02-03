В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  182241 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  208421 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  180156 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  180092 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  172598 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  148764 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  155063 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169787 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170319 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.

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Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.

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Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.

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Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

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Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.

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В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire

США одобрили продажу 386 ракет "Хеллфайр" и военного оборудования на сумму 150 миллионов долларов Нидерландам для усиления безопасности союзника по НАТО.

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Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire

В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

Двое миротворцев ООН были серьезно ранены, когда их вертолет был обстрелян вблизи Гомы на востоке ДР Конго.

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В селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области будет построен новый индустриальный парк, который создаст около 650 рабочих мест в металлургической, машиностроительной, пищевой и других перерабатывающих отраслях с общим объемом инвестиций 735 млн. грн. в течение трех лет.

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В Киевской области появится новый индустриальный парк

Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.

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Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

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Президент Турции Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка Фатиха Карахана, который ранее занимал должность заместителя председателя, вместо подавшего в отставку Хафиза Хайе Эркана.

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Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, до марта ЕС поставит Украине 52% из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

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До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов