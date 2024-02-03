У росії заявили про збиття безпілотника під Бєлгородом
Київ • УНН
Російські ППО збили безпілотник біля села Подільхи в Бєлгородській області, завдавши незначної шкоди приватній власності, але ніхто не постраждав.
Російська ППО збила безпілотний літальний апарат літакового типу у Новооскольському міському окрузі Бєлгородської області. Ніхто не постраждав, повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор РФ В'ячеслав Гладков, передає УНН.
Деталі
У Новооскольському міському окрузі спрацювала наша система ППО, збитий БПЛА літакового типу. Постраждалих немає
Глава російського регіону додав, що внаслідок падіння уламків безпілотника у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибито вікна, посічено покрівлю, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль "Камаз".
Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху31.01.24, 11:04 • 18970 переглядiв