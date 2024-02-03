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У росії заявили про збиття безпілотника під Бєлгородом

У росії заявили про збиття безпілотника під Бєлгородом

Київ • УНН

 • 40181 перегляди

Російські ППО збили безпілотник біля села Подільхи в Бєлгородській області, завдавши незначної шкоди приватній власності, але ніхто не постраждав.

Російська ППО збила безпілотний літальний апарат літакового типу у Новооскольському міському окрузі Бєлгородської області. Ніхто не постраждав, повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор РФ В'ячеслав Гладков, передає УНН.

Деталі

У Новооскольському міському окрузі спрацювала наша система ППО, збитий БПЛА літакового типу. Постраждалих немає

написав губернатор

Глава російського регіону додав, що внаслідок падіння уламків безпілотника у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибито вікна, посічено покрівлю, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль "Камаз".

Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху31.01.24, 11:04 • 18970 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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