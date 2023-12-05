В России заявили о сбитии 26 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем

Прошлой ночью российское ПВО якобы уничтожило 22 украинских беспилотники над Азовским морем и Крымом около 5 утра и еще четырех БПЛА - около около 6:00 утра. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью якобы пресечена попытка осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря.

А через час в Минобороны заявили о сбитии еще четырех украинских беспилотников и перехвате двух дронов над акваторией Азовского моря.

Напомним

В Крыму над Керчью и Феодосией ночью очевидцы слышали мощные звуки взрывов.