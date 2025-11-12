В России завершено формирование войск БПЛА: объявлено об органах управления, полках и подразделениях
В вооруженных силах РФ появились войска беспилотных систем, назначен начальник, сформированы полки и подразделения. Также обещают профильное учебное заведение для этих войск.
В вооруженных силах РФ появились войска беспилотных систем, назначен начальник, также впоследствии обещают профильное учебное заведение, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Страна-оккупант наращивает усилия в сфере беспилотных систем. В своем интервью заместитель начальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов заявил о назначении начальника войск беспилотных систем РФ, также он подтвердил, что штатные полки и другие подразделения нового вида войск уже сформированы.
Среди прочего, чиновник ВС РФ отметил, что "боевая работа подразделений беспилотных систем ведется по единому плану". Происходит взаимодействие с другими подразделениями группировок войск, добавил Иштуганов. Также специалист армии РФ заявил о создании "высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем".
Российские военные усовершенствовали беспилотные летательные аппараты "Гербера", оснастив их боевыми частями с детонаторами, активирующимися во время полета. Это делает дроны более опасными, поскольку детонатор остается на боевом взводе даже после плавной посадки.
