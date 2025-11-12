У росії завершено формування військ БПЛА: оголошено про органи управління, полки та підрозділи
Київ • УНН
У збройних силах рф з'явилися війська безпілотних систем, призначено начальника, сформовано полки та підрозділи. Також обіцяють профільний навчальний заклад для цих військ.
Деталі
Країна-окупант нарощує зусилля у сфері безпілотних систем. У своєму інтерв'ю, заступник начальника нового роду військ полковник сергій іштуганов заявив про призначення начальника військ безпілотних систем рф, також він підтвердив, що штатні полки та інші підрозділи нового виду військ вже сформовано.
Серед іншого, посадовець зс рф зауважив, що "бойова робота підрозділів безпілотних систем ведеться за єдиним планом". Відбувається взаємодія з іншими підрозділами угруповань військ, додав іштуганов. Також фахівець армії рф заявив про створення "найвищого військового навчального закладу військ безпілотних систем".
Нагадаємо
російські військові вдосконалили безпілотні літальні апарати Гербера, оснастивши їх бойовими частинами з детонаторами, що активуються під час польоту. Це робить дрони більш небезпечними, оскільки детонатор залишається на бойовому взводі навіть після плавної посадки.
