В России задержали еще одного чиновника Минобороны

Начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрий Кузнецова задержали, сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.

Детали

Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу сказал собеседник агентству ТАСС.

Контекст

Накануне российский телеграм-канал "Рыбарь" заявил, что Юрий Кузнецов не появился на рабочем месте, потому что в отношении него прошли следственные действия.

Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз на должности главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела сообщил "Рибар".

Кузнецов до того, как стать начальником управления кадров, возглавлял Восьмое управление российского генштаба.

"Рыбарь" считает, что задержание Кузнецова связано с заменой Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

Начались предполагаемые чистки в Минобороны: в том числе в отношении людей, которые так или иначе замечены в неприятных эпизодах резюмирует ТГ-канал.

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