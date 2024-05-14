У Росії затримали ще одного посадовця Міноборони
Київ • УНН
Ще один високопоставлений російський військовий чиновник, генерал-лейтенант Юрій Кузнєцов, начальник Головного управління кадрів Міністерства оборони Росії, був затриманий за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів.
Начальника Головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрій Кузнєцова затримали, повідомляє пропагандистське видання ТАРС з посиланням на правоохоронні органи, передає УНН.
Деталі
Генерал-лейтенант Кузнєцов затриманий як підозрюваний у кримінальному злочині. Розслідуванням справи займається Головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
Контекст
Напередодні російський телеграм-канал "Рибар" заявив, що Юрій Кузнєцов не з'явився на робочому місці, бо стосовно нього пройшли слідчі дії.
Наскільки нам відомо, під увагу слідства потрапила діяльність Кузнєцова якраз на посаді голови служби захисту держтаємниці, а не його кадрові справи
Кузнєцов до того, як стати начальником управління кадрів, очолював Восьме управління російського генштабу.
"Рибар" вважає, що затримання Кузнєцова пов'язане із заміною Сергія Шойгу на Андрія Білоусова.
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