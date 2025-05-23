В россии задержали мать, которая заказала убийство своей 12-летней дочери
Киев • УНН
Женщина из Челябинской области заплатила знакомому 1300 долларов, чтобы он утопил ее 12-летнюю дочь в реке из-за постоянных ссор. Мужчина не совершил преступление и сдал злоумышленницу полиции.
В россии задержали женщину, которая "заказала" убийство своей 12-летней дочери. Женщину раздражали их с ребенком споры, поэтому она заплатила знакомому деньги за то, чтобы тот утопил подростка в реке неподалеку, передает УНН со ссылкой на Dailymail.
По данным правоохранительных органов, женщина предложила знакомому мужчине около 1300 долларов за то, чтобы тот утопил ребенка в реке Большая Караганка в Челябинской области.
Ребенок случайно подслушал разговор матери с "исполнителем" из-за двери, но та выпроводила подростка из дома вместе со своим 36-летним знакомым.
"Когда они шли по дороге, школьница очень боялась и волновалась", – сообщает новостное издание Shot со ссылкой на правоохранительные органы.
Однако, как отмечается, мужчина спрятал девочку у себя дома и позвонил в полицию.
Как сообщается, плия задержала женщину. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству несовершеннолетней, если ее признают виновной.
Причиной такого поступка женщина назвала свои плохие отношения с дочерью. Она "устала" от "плохого поведения" 12-летнего ребенка и их "постоянных ссор".
Девочка передана под опеку вместе с братом и сестрой, в возрасте 17 и 6 лет. У задержанной женщины также есть взрослая дочь, 18 лет.
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