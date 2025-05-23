У росії затримали матір, яка замовила вбивство своєї 12-річної доньки
Київ • УНН
Жінка з Челябінської області заплатила знайомому 1300 доларів, щоб він втопив її 12-річну доньку в річці через постійні сварки. Чоловік не виконав злочин та здав зловмисницю поліції.
У росії затримали жінку, яка "замовила" вбивство своєї 12-річної доньки. Жінку дратували їхні з дитиною суперечки, тому вона заплатила знайомому гроші за те, щоб той втопив підлітка у річці неподалік, передає УНН із посиланням на Dailymail.
За даними правоохоронних органів, жінка запропонувала знайомому чоловікові близько 1300 доларів за те, щоб той втопив дитину в річці Велика Караганка в Челябінській області.
Дитина випадково підслухала розмову матері із "виконавцем" з-за дверей, але та випроводила підлітка з будинку разом зі своїм 36-річним знайомим.
"Коли вони йшли дорогою, школярка дуже боялася та хвилювалася", – повідомляє новинне видання Shot з посиланням на правоохоронні органи.
Проте, як зазначається, чоловік сховав дівчинку у себе вдома та зателефонував у поліцію.
Як повідомляється, пліція затримала жінку. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі за підбурювання до вбивства неповнолітньої, якщо її визнають винною.
Причиною такого вчинку жінка назвала свої погані стосунки з донькою. Вона "втомилася" від "поганої поведінки" 12-річної дитини та їхніх "постійних сварок".
Дівчинку передано під опіку разом з братом та сестрою, віком 17 та 6 років. У затриманої жінки також є доросла донька, 18 років.
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