В россии вспыхнул пожар на газопроводе в тюменской области

В России произошел масштабный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области. Об этом заявили российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что взрыв прогремел на Бобровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов - об этом сообщили местные жители.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло на газопроводе возле населенного пункта Лихма. Пожар был достаточно мощный - зарево и столб дыма было видно "за несколько километров".

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС рф сообщили, что при взрыве на территории управления ЛПЗ возле поселка Лихма якобы никто не пострадал. В экстренных службах региона заверили, что участок "был безлюден".

Напомним,

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