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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Курську загорілась нафтобаза після атаки дрона

Київ • УНН

 • 50584 перегляди

Атака українського безпілотника спричинила пожежу на нафтобазі в російському місті Курськ.

У Курську загорілась нафтобаза після атаки дрона

У російському місті Курськ сталася пожежа на території нафтобази. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що пожежа сталася нібито після атаки українського безпілотника, передає УНН.

Деталі

За його словами, у місті працює протиповітряна оборона, а до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.

У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби

написав Старовойт.

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Лілія Подоляк

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