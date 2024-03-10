У Курську загорілась нафтобаза після атаки дрона
Київ • УНН
Атака українського безпілотника спричинила пожежу на нафтобазі в російському місті Курськ.
У російському місті Курськ сталася пожежа на території нафтобази. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що пожежа сталася нібито після атаки українського безпілотника, передає УНН.
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За його словами, у місті працює протиповітряна оборона, а до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.
У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби
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