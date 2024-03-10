В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

В российском городе Курск произошел пожар на территории нефтебазы. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пожар произошел якобы после атаки украинского беспилотника, передает УНН.

Детали

По его словам, в городе работает противовоздушная оборона, а к нефтебазе приехали пожарные и другие экстренные службы.

В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы написал Старовойт.

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