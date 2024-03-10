У росії спалахнула пожежа на газопроводі у тюменській області
Київ • УНН
Масштабна пожежа спалахнула на газопроводі в ханти-мансійському автономному окрузі тюменської області в росії.
У росії сталась масштабна пожежа на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області. Про це заявили російські ЗМІ, пише УНН.
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Зазначається, що вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів – про це повідомили місцеві жителі.
Зазначається, що надзвичайна подія сталася на газопроводі біля населеного пункту Лихма. Пожежа була досить потужна – заграву та стовп диму було видно "за кілька кілометрів".
Російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу МНС рф повідомили, що під час вибуху на території управління ЛПЗ біля селища Лихма нібито ніхто не постраждав. В екстрених службах регіону запевнили, що ділянка "була безлюдна".
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